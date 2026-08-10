Роликовые щетки для деревянных поверхностей, для PCL 3-18

Превосходное оснащение для очистки настилов из древесины и ДПК: комплект из 2 роликовых щеток для аппарата PCL 3-18 позволяет равномерно и тщательно очищать загрязненные поверхности на открытом воздухе.

Роликовые щетки, разработанные специально для очистки древесины и древесно-полимерного композита, обеспечивают бережную и тщательную очистку террас из этих материалов. Комплект из 2 роликовых щеток предназначен для замены щеток, входящих в комплект поставки аппарата для чистки террас PCL 3-18. Щетки заменяются легко и без применения инструментов.

Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка деревянных поверхностей и ДПК-покрытий на открытом воздухе
Высокая производительность уборки и оптимальный профиль для чистки древесины и ДПК
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,244
Вес (с упаковкой) (кг) 0,622
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Зеленый налет
  • Мох
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Created with AI (artificial intelligence)

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