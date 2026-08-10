Роликовые щетки для каменных поверхностей, для PCL 3-18

Комплект из 2 роликовых щеток для быстрой очистки гладких каменных плиток на открытом воздухе при помощи аппарата для чистки террас PCL 3-18.

Идеальное решение для ухода за террасами: комплект из двух роликовых щеток, который можно приобрести отдельно для аппарата PCL 3-18. Эти щетки специально разработаны для бережной и эффективной очистки гладких каменных плиток с замкнутой структурой поверхности. Они легко справляются с удалением мха и растительного налета, обеспечивая чистоту без повреждений. Заменить щетки можно быстро и без использования дополнительных инструментов, что делает процесс максимально удобным.

Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка гладких каменных плиток на открытом воздухе
Высокая производительность уборки и оптимальный профиль для чистки каменных плиток
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,244
Вес (с упаковкой) (кг) 0,666
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Террасы
  • Балконы
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Created with AI (artificial intelligence)

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