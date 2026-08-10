Роликовые щетки для каменных поверхностей, для PCL 3-18
Комплект из 2 роликовых щеток для быстрой очистки гладких каменных плиток на открытом воздухе при помощи аппарата для чистки террас PCL 3-18.
Идеальное решение для ухода за террасами: комплект из двух роликовых щеток, который можно приобрести отдельно для аппарата PCL 3-18. Эти щетки специально разработаны для бережной и эффективной очистки гладких каменных плиток с замкнутой структурой поверхности. Они легко справляются с удалением мха и растительного налета, обеспечивая чистоту без повреждений. Заменить щетки можно быстро и без использования дополнительных инструментов, что делает процесс максимально удобным.
Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка гладких каменных плиток на открытом воздухе
Высокая производительность уборки и оптимальный профиль для чистки каменных плиток
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,244
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,666
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Области применения
- Террасы
- Балконы