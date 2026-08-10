Салфетка для высушивания шерсти

Специальная салфетка из вискозы для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.

С помощью высококачественной салфетки из вискозы, собаки и другие животные могут быть просушены после чистки. Салфетка хорошо впитывает влагу и поэтому прекрасно подходит для животных. После использования предотвращается формирование неприятного запаха и ткань быстро высыхает. Размеры 100 × 40 см - достаточно большие, чтобы высушить крупных собак и других животных.

Особенности и преимущества
Специальная салфетка из микрофибры
  • Для высушивания шерсти после мытья
Микрофибра
  • Поглощает большое количество воды и не вызывает неприятных запахов.
Мягкая
  • Удобно для питомца.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,25
Вес (с упаковкой) (кг) 0,271
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1000 x 600 x 5
Области применения
  • Домашние животные / собаки
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Created with AI (artificial intelligence)

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