Салфетки для напольной насадки к пароочистилелям класса SC 4 и SC 5

Две высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки Comfort Plus (пароочистители класса SC 4 и SC 5), которое обеспечивают лучший результат уборки.

Две высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки Comfort Plus (пароочистители класса SC 4 и SC 5). Значительно упрощают очистку пола, обеспечивая блестящий результат уборки на азличных типах твердых напольных поверхностей, таких как плитка, натуральный камень, линолеум и ПВХ.

Особенности и преимущества
Мягкие высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки
  • Отличный результат очистки благодаря хорошим впитывающим свойствам
Простая очистка
  • Стирка микрофибровой салфетки: машинная стирка при 60°C.
Система быстрого снятия салфетки с напольной насадки Comfort Plus
  • Бесконтактная замена салфетки: никакого прикосновения к грязи.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,027
Вес (с упаковкой) (кг) 0,094
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 10 x 350
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель
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Created with AI (artificial intelligence)

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