Салфетки для напольной насадки к пароочистилелям класса SC 4 и SC 5
Две высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки Comfort Plus (пароочистители класса SC 4 и SC 5), которое обеспечивают лучший результат уборки.
Две высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки Comfort Plus (пароочистители класса SC 4 и SC 5). Значительно упрощают очистку пола, обеспечивая блестящий результат уборки на азличных типах твердых напольных поверхностей, таких как плитка, натуральный камень, линолеум и ПВХ.
Особенности и преимущества
Мягкие высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки
- Отличный результат очистки благодаря хорошим впитывающим свойствам
Простая очистка
- Стирка микрофибровой салфетки: машинная стирка при 60°C.
Система быстрого снятия салфетки с напольной насадки Comfort Plus
- Бесконтактная замена салфетки: никакого прикосновения к грязи.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,027
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,094
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 10 x 350
Области применения
- Твердые полы
- Кафель