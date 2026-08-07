Шарнирный держатель сопла

Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.

Во время очистки автомобилей, крупногабаритных транспортных средств, шасси, фасадов зданий, крыш и пр. некоторые места остаются недоступны или доступны с трудом. Поворотный шарнир решает эту проблему. Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Просто соедините шарнир со струйной трубкой аппарата высокого давления или с телескопической струйной трубкой.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,379
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Created with AI (artificial intelligence)

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