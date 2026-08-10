Щетка

Для оптимальных результатов уборки: высококачественная основная щетка для робота-пылесоса RCV 2.

В комплект входит основная щетка для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме подметания высококачественная основная щетка гарантирует оптимальную очистку большинства напольных покрытий, в частности керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ, линолеума или ковров с коротким ворсом. Щетка легко устанавливается или снимается для очистки или замены.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,071
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 169 x 43 x 43
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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