Щетка Spot Brush

Быстрое и эффективное удаление пятен: щетка Spot Brush – идеальный аксессуар для моющих пылесосов, который позволяет тщательно и целенаправленно удалять стойкие пятна с обивки и текстиля.

Spot Brush – идеальное решение для тщательной глубокой очистки и быстрого удаления пятен с текстильных поверхностей. Ее можно использовать с моющими пылесосами SE 2 Spot и SE 3-18 Compact. Проверенная технология экстракции Kärcher с автоматическим всасыванием воды во время чистки обеспечивает чистое и без образования капель удаление пятен с текстиля с низким уровнем остаточной влажности. Кроме того, щетка Spot Brush имеет функцию промывки, предотвращающую загрязнение щетки в процессе очистки.

Особенности и преимущества
Щетка Spot Brush: Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Целенаправленное и эффективное удаление трудновыводимых или засохших пятен. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки.
Щетка Spot Brush: Простое и удобное использование
Простое и удобное использование
Функция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Щетка Spot Brush: Мягкая щетина
Мягкая щетина
Бережное и тщательное удаление пятен с текстильных поверхностей.
Подходит для моющих пылесосов SE 2 Spot и SE 3-18 Compact
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,085
Совместимая техника
Области применения
  • Ковры
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Автомобильные сиденья
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Created with AI (artificial intelligence)

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