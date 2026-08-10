Щеточный валик деревянные поверхности PC
Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК на внешних участках с хорошими эксплуатационными характеристиками
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Оптимизированная форма щетки для чистки деревянных поверхностей и напольных покрытий ДПК.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,218
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,196
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Зеленый налет
- Мох