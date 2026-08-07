Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
Совместимая техника
- HDS 8/18-4 St
- Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, лакированный, 20 м
- Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м