Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для легкой, но тщательной очистки обуви для спорта и отдыха, подходящий для пылесосов SE 3-18 Compact и SE 2 Spot.

Инновационная насадка Kärcher Shoe!Cleaner может использоваться для очистки самых различные видов обуви для спорта и отдыха – быстро, тщательно и без лишней воды. Благодаря ей вы легко очистите беговые кроссовки или туристические ботинки прямо в доме, ничего при этом не испачкав. Сменные кольцевые щетки позволяют быстро и тщательно очистить как подошву, так и верх обуви. Мягкая щетина эффективно и бережно очищает чувствительные материалы. Благодаря автоматическому всасыванию воды во время очистки обувь сохнет почти мгновенно. Кроме этого, Shoe!Cleaner имеет функцию промывки, предотвращающую ее загрязнение в процессе очистки. Все это делает Shoe!Cleaner удобным и надежным дополнением к моющим пылесосам SE 3-18 Compact, SE 2 Spot, которое может использоваться для очистки любой обуви.

Особенности и преимущества
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Сменная кольцевая щетка для тщательной очистки подошвы и верха обуви. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Простое и удобное использование
Простое и удобное использование
Функция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Shoe!Cleaner для SE 3-18 Compact, SE 2 Spot: Мягкая щетина
Мягкая щетина
Удаляет грязь с обуви тщательно, но в то же время бережно. Не оставляет следов при очистке чувствительных материалов верха обуви.
Подходит для моющих пылесосов SE 3-18 Compact и SE 2 Spot
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,065
Вес (с упаковкой) (кг) 0,12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 115 x 59 x 42

Видео

Области применения
  • Обувь / походные ботинки
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