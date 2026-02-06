Сменная насадка Home & Garden для WB 130
Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130.
Для быстрого удаления даже самых стойких загрязнений:. черная щетина сменной насадки Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130 прочнее, чем прозрачная щетина насадки Universal, и отлично подходит для очистки нечувствительных поверхности (каменных, металлических, полимерных и т. д.).
Особенности и преимущества
Черная жесткая щетина
- Легкое устранение стойких загрязнений.
Для очистки поверхностей вокруг дома
- Идеальное решение для очистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических, полимерных и т. д.).
Дополнительные аксессуары
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,074
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,104
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 113 x 46
Области применения
- Гаражные ворота
- Очистка навесов (например, для автомобилей)
- Жалюзи/рольставни