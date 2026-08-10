Сменное быстрозарядное устройство для WV 6

Запасное быстрозарядное устройство для аккумуляторного стеклоочистителя WV 6 или WV 7, обеспечивающее ускоренный заряд аккумулятора.

С помощью сменного быстрозарядного устройства аккумуляторные пылесосы для окон Kärcher WV 6 и WV 7 можно заряжать в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества
Подходит к моделям WV 6 и WV 7
  • Быстрозарядное устройство является запасной частью для WV 6.
Быстрая зарядка аккумулятора
  • Аппарат снова готов к работе за короткое время.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,103
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 29 x 122 x 114
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова