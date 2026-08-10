Сменное быстрозарядное устройство для WV 6
Запасное быстрозарядное устройство для аккумуляторного стеклоочистителя WV 6 или WV 7, обеспечивающее ускоренный заряд аккумулятора.
С помощью сменного быстрозарядного устройства аккумуляторные пылесосы для окон Kärcher WV 6 и WV 7 можно заряжать в кратчайшие сроки.
Особенности и преимущества
Подходит к моделям WV 6 и WV 7
- Быстрозарядное устройство является запасной частью для WV 6.
Быстрая зарядка аккумулятора
- Аппарат снова готов к работе за короткое время.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,103
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 122 x 114