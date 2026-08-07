Сменный аккумулятор для WV 5

Уборка без остановок благодаря сменному аккумулятору к оконному пылесосу WV 5

С дополнительным аккумулятором к оконному пылесосу WV 5 можно пользоваться им без перерывов на подзарядку. Просто отсоедините аккумулятор и замените его на заряженный.

Особенности и преимущества
Для уборки без перерывов
Уборка без остановок
Быстрая смена аккумулятора всего одник кликом
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Цвет серый
Вес (кг) 0,07
Вес (с упаковкой) (кг) 0,099
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 57 x 81 x 28
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Created with AI (artificial intelligence)

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