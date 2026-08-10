Сменный фильтр Hy-Protect
Ультрафильтр Hy-Protect выполняет функцию третьей ступени в 4-ступенчатой концепции фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF.
Ультрафильтр Hy-Protect надежно задерживает частицы размерами > 0,1 мкм, включая бактерии, вирусы и микроскопические полимерные частицы. Он выполняет функцию третьей ступени в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды Kärcher WPC 120 UF.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|0,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,513
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Области применения
- Питьевая вода