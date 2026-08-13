Стартовый комплект ножа для триммера

Нож для триммера, позволяющий удалять сорняки и мох даже в труднодоступных местах, совместим со всеми триммерами Kärcher на платформе Battery Power 18 и 36 В.

С помощью мощного ножа для триммера можно легко удалять мох и сорную растительность даже в местах, которые невозможно обрабатывать газонокосилкой. Стартовый комплект включает держатель лезвий и 10 лезвий, легко заменяемых без применения инструментов. Нож может использоваться во всех аккумуляторных триммерах Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.

Особенности и преимущества
Результат скашивания
  • Эффективный и аккуратный срез благодаря прочным лезвиям.
Замена лезвия триммера без инструмента
  • Замена лезвий осуществляется очень быстро и не требует применения инструментов.
Практичный стартовый комплект «2 в 1»
  • Входящие в комплект поставки держатель и 10 лезвий гарантируют продолжительную работу.
Идеально подобранные аксессуары
  • Совместимость со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.
Спецификации

Технические характеристики

Количество лопастей 2
Рабочая ширина (см) 23
Цвет серый
Вес (кг) 0,054
Вес (с упаковкой) (кг) 0,11
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 118 x 118 x 35
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
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Created with AI (artificial intelligence)

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