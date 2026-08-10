Стартовый комплект салфеток
Высококачественный стартовый комплект салфеток для чистки паром включает 2 универсальные салфетки для пола, абразивную обтяжку для ручной насадки и салфетку для полировки.
Стартовый комплект салфеток обеспечивает эффективную уборку при помощи пароочистителя. Две салфетки для пола со специальной петельчатой структурой ткани превосходно поглощают загрязнения и позволяют легко очищать даже угловые и краевые участки пола. При этом высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки. Салфетки легко устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи липучки и быстро снимаются без контакта с грязью. Абразивная обтяжка для ручной насадки позволяет легко удалять даже стойкий известково-мыльный налет, а салфетка для полировки возвращает зеркалам и другим гладким поверхностям исходный блеск.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Специальная петельчатая структура ткани салфеток для пола обеспечивает превосходное поглощение загрязнений.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
- Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Абразивная салфетка из микрофибры для ручного сопла с абразивными и мягкие микроволокна
- Оптимальное удаление накипи и остатков мыла благодаря абразивным волокнам.
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
- Результаты полировки без разводов.
- Отличное водопоглощение.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,141
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,19
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Душевая кабина / ванна
- Умывальники
- Краны
- Зеркала
- Кафель