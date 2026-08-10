Стартовый комплект салфеток

Высококачественный стартовый комплект салфеток для чистки паром включает 2 универсальные салфетки для пола, абразивную обтяжку для ручной насадки и салфетку для полировки.

Стартовый комплект салфеток обеспечивает эффективную уборку при помощи пароочистителя. Две салфетки для пола со специальной петельчатой структурой ткани превосходно поглощают загрязнения и позволяют легко очищать даже угловые и краевые участки пола. При этом высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки. Салфетки легко устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи липучки и быстро снимаются без контакта с грязью. Абразивная обтяжка для ручной насадки позволяет легко удалять даже стойкий известково-мыльный налет, а салфетка для полировки возвращает зеркалам и другим гладким поверхностям исходный блеск.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Специальная петельчатая структура ткани салфеток для пола обеспечивает превосходное поглощение загрязнений.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
  • Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Абразивная салфетка из микрофибры для ручного сопла с абразивными и мягкие микроволокна
  • Оптимальное удаление накипи и остатков мыла благодаря абразивным волокнам.
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
  • Результаты полировки без разводов.
  • Отличное водопоглощение.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,141
Вес (с упаковкой) (кг) 0,19
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Твердые полы
  • Душевая кабина / ванна
  • Умывальники
  • Краны
  • Зеркала
  • Кафель
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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