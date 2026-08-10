Стяжки для WV 1 (250 мм)
Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,05
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 5 x 45
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции