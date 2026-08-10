Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Оптимальное отделение и эффективное впитывание грязи обеспечивают превосходный результат уборки.
Интегрированная щетина
- Для легкого устранения стойких загрязнений.
- Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,179
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|246 x 136 x 56
Области применения
- Каменные полы
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Швы между плитками