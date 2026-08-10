Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Оптимальное отделение и эффективное впитывание грязи обеспечивают превосходный результат уборки.
Интегрированная щетина
  • Для легкого устранения стойких загрязнений.
  • Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,179
Вес (с упаковкой) (кг) 0,286
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 246 x 136 x 56
Совместимая техника
Области применения
  • Каменные полы
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Швы между плитками
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Created with AI (artificial intelligence)

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