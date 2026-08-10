Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1»

Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» с четырьмя видами струи для аппаратов высокого давления классов K 6 и K 7: с роторным соплом, веерной струей высокого давления, струей моющего средства и широкой веерной струей.

Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» предлагает четыре различных вида струи в одной струйной трубке: струю моющего средства, веерную струю высокого давления, роторное сопло и широкую веерную струю пониженного давления. Выбор подходящей струи осуществляется удобным поворотом струйной трубки, что избавляет от необходимости ее трудоемкой замены. В то же время струйная трубка Multi отличается удобством в обращении благодаря весу, который на 25 процентов меньше, чем у предыдущей модели Kärcher MJ «3 в 1». Подходит для аппаратов высокого давления Kärcher Home & Garten классов K 6 и K 7. Универсальный помощник для дома, сада и автомобиля.

Особенности и преимущества
Выбор подходящей струи простым поворотом
  • Без трудоемкой замены струйной трубки.
Четыре вида струи в одной струйной трубке
  • Роторное сопло, веерная струя высокого давления, струя чистящего средства и широкая веерная струя – для гибкой работы.
С монтажным приспособлением на струйной трубке
  • Для правильной установки и использования. 
25 % снижение веса¹⁾
  • Больше комфорта и ориентированности на пользователя. 
Совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 6 и K 7
  • Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,377
Вес (с упаковкой) (кг) 0,435
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 450 x 59 x 59
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
¹⁾ По сравнению с весом предыдущей струйной трубки Multi MJ «3 в 1» Kärcher.

Видео

Области применения
  • Транспортные средства
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
  • Фасады небольших домов
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
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