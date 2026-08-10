Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1»
Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» с четырьмя видами струи для аппаратов высокого давления классов K 6 и K 7: с роторным соплом, веерной струей высокого давления, струей моющего средства и широкой веерной струей.
Струйная трубка Multi MJ 180 «4 в 1» предлагает четыре различных вида струи в одной струйной трубке: струю моющего средства, веерную струю высокого давления, роторное сопло и широкую веерную струю пониженного давления. Выбор подходящей струи осуществляется удобным поворотом струйной трубки, что избавляет от необходимости ее трудоемкой замены. В то же время струйная трубка Multi отличается удобством в обращении благодаря весу, который на 25 процентов меньше, чем у предыдущей модели Kärcher MJ «3 в 1». Подходит для аппаратов высокого давления Kärcher Home & Garten классов K 6 и K 7. Универсальный помощник для дома, сада и автомобиля.
Особенности и преимущества
Выбор подходящей струи простым поворотом
- Без трудоемкой замены струйной трубки.
Четыре вида струи в одной струйной трубке
- Роторное сопло, веерная струя высокого давления, струя чистящего средства и широкая веерная струя – для гибкой работы.
С монтажным приспособлением на струйной трубке
- Для правильной установки и использования.
25 % снижение веса¹⁾
- Больше комфорта и ориентированности на пользователя.
Совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 6 и K 7
- Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,377
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,435
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|450 x 59 x 59
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Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
¹⁾ По сравнению с весом предыдущей струйной трубки Multi MJ «3 в 1» Kärcher.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Транспортные средства
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
- Фасады небольших домов
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.