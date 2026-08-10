Струйная трубка Multi низкого давления

Универсальная струйная трубка «4 в 1» для мобильного аппарата среднего давления OC 3 и OC 4 с точечной, веерной, аэрозольной и леечной струей для различных применений. Удобная регулировка путем вращения на сопловой головке.

Струйная трубка Multi сочетает четыре типа струи в одном узле: точечную, веерную, аэрозольную и воронкообразную, что делает ее универсальным решением для различных задач очистки. Многопозиционная конструкция позволяет мгновенно менять тип струи без необходимости замены насадки - просто поворачивая регулятор на головке трубки. Байонетный разъем обеспечивает быстрое и удобное подключение других принадлежностей. Струйная трубка Multi полностью совместима со всеми моделями OC 3 и OC 4.

Особенности и преимущества
Струйная трубка Multi низкого давления: Многопозиционное сопло «4 в 1»
Многопозиционное сопло «4 в 1»
Сочетает 4 различных вида струи в одном сопле. Символы на сопловой головке указывают правильный вид струи.
Струйная трубка Multi низкого давления: Экономия времени
Экономия времени
Не требуется трудоемкая замена насадок. Выбор струи производится простым поворотом на сопловой головке.
Струйная трубка Multi низкого давления: Чистка и полив в одном
Чистка и полив в одном
Не требуется переходить к применению садового шланга с распылителем.
Веерная струя
  • Универсальная струя для очистки различных объектов и поверхностей.
Точечная струя
  • Особенно мощная струя для устранения стойких загрязнений и растворения точечных загрязнений в труднодоступных местах.
Водяной туман
  • Мягкая струя для особо деликатных задач (например, мытья собак и растений).
Прямая струя
  • Полив растений.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,104
Вес (с упаковкой) (кг) 0,148
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 119 x 59 x 59
Области применения
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Домашние животные / собаки
  • Обувь / походные ботинки
  • Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
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