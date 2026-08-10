Струйная трубка Multi низкого давления
Универсальная струйная трубка «4 в 1» для мобильного аппарата среднего давления OC 3 и OC 4 с точечной, веерной, аэрозольной и леечной струей для различных применений. Удобная регулировка путем вращения на сопловой головке.
Струйная трубка Multi сочетает четыре типа струи в одном узле: точечную, веерную, аэрозольную и воронкообразную, что делает ее универсальным решением для различных задач очистки. Многопозиционная конструкция позволяет мгновенно менять тип струи без необходимости замены насадки - просто поворачивая регулятор на головке трубки. Байонетный разъем обеспечивает быстрое и удобное подключение других принадлежностей. Струйная трубка Multi полностью совместима со всеми моделями OC 3 и OC 4.
Особенности и преимущества
Многопозиционное сопло «4 в 1»Сочетает 4 различных вида струи в одном сопле. Символы на сопловой головке указывают правильный вид струи.
Экономия времениНе требуется трудоемкая замена насадок. Выбор струи производится простым поворотом на сопловой головке.
Чистка и полив в одномНе требуется переходить к применению садового шланга с распылителем.
Веерная струя
- Универсальная струя для очистки различных объектов и поверхностей.
Точечная струя
- Особенно мощная струя для устранения стойких загрязнений и растворения точечных загрязнений в труднодоступных местах.
Водяной туман
- Мягкая струя для особо деликатных задач (например, мытья собак и растений).
Прямая струя
- Полив растений.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,104
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,148
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|119 x 59 x 59
Области применения
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Домашние животные / собаки
- Обувь / походные ботинки
- Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
- Прогулочные коляски / детские машины
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для цветочных горшков.