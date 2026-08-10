Струйная трубка TR 1050mm with package, 1050 мм
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,955
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8(18 -St-H steel
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 5/11 U