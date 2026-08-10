Телескопическая рукоятка

Практичное дополнение: телескопическая рукоятка, быстро присоединяемая к аккумуляторным ножницам для травы, обеспечивает легкую и удобную обработку краев газонов.

Уход за газонами стал намного проще: благодаря телескопической рукоятке, длина которой регулируется в пределах от 74 до 116 см, не требуется наклоняться для того, чтобы подрезать траву по краям. Рукоятка совместима с аккумуляторными ножницами для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.

Особенности и преимущества
Телескопическая рукоятка: Простота монтажа
Простота монтажа
Быстрая установка телескопической рукоятки благодаря беспроводному соединению.
Телескопическая рукоятка: Удобное изменение рабочей длины
Удобное изменение рабочей длины
Плавная регулировка рабочей высоты в зависимости от роста пользователя и выполняемой работы.
Телескопическая рукоятка: Изменение углового положения в пределах 180°
Изменение углового положения в пределах 180°
Более аккуратная обработка краев газонов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (кг) 0,525
Вес (с упаковкой) (кг) 0,764
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 670 x 78 x 670
Совместимая техника
Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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