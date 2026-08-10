Телескопический удлинитель

Для работы на большой высоте: телескопический удлинитель – практичный аксессуар для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18, благодаря которому их можно использовать для срезания ветвей и сучьев на высоте до 3,5 м.

Легко выполнять садовые работы даже на большой высоте: телескопический удлинитель для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18 позволяет индивидуально регулировать рабочую высоту в диапазоне от 145 до 205 см и изменять рабочий угол в пределах 135°. С его помощью можно легко срезать высоко расположенные ветви и сучья.

Особенности и преимущества
Телескопический удлинитель: Удобное изменение рабочей длины
Удобное изменение рабочей длины
Плавная регулировка рабочей высоты в зависимости от роста пользователя и выполняемой работы.
Телескопический удлинитель: Изменение углового положения в пределах 135°
Изменение углового положения в пределах 135°
Широкие функциональные возможности.
Телескопический удлинитель: Простота монтажа
Простота монтажа
Телескопический удлинитель легко присоединяется к инструменту.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (кг) 1,02
Вес (с упаковкой) (кг) 1,532
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1470 x 69 x 69
Совместимая техника
Области применения
  • Высокие ветви
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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