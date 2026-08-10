Телескопический удлинитель
Для работы на большой высоте: телескопический удлинитель – практичный аксессуар для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18, благодаря которому их можно использовать для срезания ветвей и сучьев на высоте до 3,5 м.
Легко выполнять садовые работы даже на большой высоте: телескопический удлинитель для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18 позволяет индивидуально регулировать рабочую высоту в диапазоне от 145 до 205 см и изменять рабочий угол в пределах 135°. С его помощью можно легко срезать высоко расположенные ветви и сучья.
Особенности и преимущества
Удобное изменение рабочей длиныПлавная регулировка рабочей высоты в зависимости от роста пользователя и выполняемой работы.
Изменение углового положения в пределах 135°Широкие функциональные возможности.
Простота монтажаТелескопический удлинитель легко присоединяется к инструменту.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|1,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,532
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1470 x 69 x 69
Области применения
- Высокие ветви