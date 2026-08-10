Отсутствие водопровода – не проблема: тележка WT 12 с 12-литровым баком для воды позволяет доставить воду в любое место, где потребуется что-либо очистить, например, на площадку в лесу для мойки загрязненного велосипеда или в дальний уголок сада. Бак, установленный на больших колесах и снабженный выдвижной телескопической рукояткой, прекрасно дополняет аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18, который можно приобрести отдельно. Такая тележка облегчает транспортировку аппарата и выполнение работ с ним. Бак можно заполнить дома и доставить к месту применения автомобилем. Резьбовая пробка надежно исключает вытекание из него воды.