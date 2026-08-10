Трехпозиционное сопло, 030

Тройная насадка 030 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства.

Тройная насадка 030 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Размер сопла ( ) 30
Температура (°C) макс. 80
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,317
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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