Удлиненная насадка для AD
Удлиненная щелевая насадка (350 мм) из огнестойкого материала для сбора холодной золы. Подходит для всех зольных и хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.
Удлиненная щелевая насадка (350 мм) изготовлена из огнестойкого материала и позволяет пылесосить холодный пепел в труднодоступных местах - например, в дымоходах, печах или барбекю. Удлиненная щелевая насадка подходит в качестве дополнительного аксессуара для всех зольных и хозяйственных пылесосов Kärcher.
Особенности и преимущества
Изготовлен из огнеупорного материала
Удлиненный - для труднодоступных мест в дымоходах, облицовках печей и барбекю
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,104
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 41 x 41
Области применения
- Камины, печи
- Барбекю