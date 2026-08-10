Удлиненная насадка для AD

Удлиненная щелевая насадка (350 мм) из огнестойкого материала для сбора холодной золы. Подходит для всех зольных и хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.

Удлиненная щелевая насадка (350 мм) изготовлена из огнестойкого материала и позволяет пылесосить холодный пепел в труднодоступных местах - например, в дымоходах, печах или барбекю. Удлиненная щелевая насадка подходит в качестве дополнительного аксессуара для всех зольных и хозяйственных пылесосов Kärcher.

Особенности и преимущества
Изготовлен из огнеупорного материала
Удлиненный - для труднодоступных мест в дымоходах, облицовках печей и барбекю
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,104
Вес (с упаковкой) (кг) 0,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 41 x 41
Совместимая техника
Области применения
  • Камины, печи
  • Барбекю
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Created with AI (artificial intelligence)

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