Удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м для большего удобства при использовании мойки высокого давления. Просто подсоедините мойку высокого давления к шлангу для облегчения работы. Прочный шланг с качественной текстильной оплеткой DN 8, армированный, не перекручивающийся, с латунным соединителем для долговечности. Удлинительный шланг для давления до 180 бар и температуры до 60 ° C. Удлинительный шланг также подходит для подачи моющих средств. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.