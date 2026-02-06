Удлинительный шланг 10 м

Удлинительный шланг высокого давления для большей гибкости. Для аппаратов Kärcher серии K 2 - K 7 с винтовым соединением (без Quick Connect). Качественный шланг длиной 10 м. С защитой от перегиба шланга и латунной муфтой для длительного срока службы. Подключает устройство и шланг высокого давления.

Удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м для большего удобства при использовании мойки высокого давления. Просто подсоедините мойку высокого давления к шлангу для облегчения работы. Прочный шланг с качественной текстильной оплеткой DN 8, армированный, не перекручивающийся, с латунным соединителем для долговечности. Удлинительный шланг для давления до 180 бар и температуры до 60 ° C. Удлинительный шланг также подходит для подачи моющих средств. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.

Особенности и преимущества
  • Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Шланг DN-8 с усиленной текстильной оплеткой
  • Долгий срок службы.
Защита от изгибов и переломов
  • Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
  • Очень прочный и высококачественный.
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 10
Цвет Черный
Вес (кг) 1,208
Вес (с упаковкой) (кг) 1,463
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 240 x 240 x 85
Совместимая техника
