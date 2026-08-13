Угловая мини-насадка XS, 90°

Угловая мини-насадка для работы в ограниченном пространстве направляет струю воды в сторону под углом 90°. Боковой вылет — 63 мм, длина — 240 мм. В комплект входят накидная гайка, удлинитель 100 мм, угловой адаптер 90° и сопло.

Угловая мини-насадка предназначена для работы в ограниченном пространстве и направляет струю воды под углом 90° в сторону. Боковой вылет составляет 63 мм, общая длина — 240 мм. Комплект состоит из 4 элементов: накидная гайка — 1 шт.; удлинитель 100 мм — 1 шт. (5.321-971.0); угловой адаптер 90° — 1 шт. (5.321-973.0); сопловой наконечник — 1 шт. (5.321-977.0). При необходимости можно использовать любое количество удлинителей. Угловой адаптер и сопловой наконечник также доступны для заказа отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,17
Вес (с упаковкой) (кг) 0,177
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 40
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Created with AI (artificial intelligence)

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