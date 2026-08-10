Универсальная роликовая щетка из высококачественного микроволокна, подходящая к роботу-пылесосу Kärcher RCF 3, обеспечивает бережную влажную уборку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Эта износостойкая и хорошо впитывающая влагу щетка не оставляет на полу ворсинок и гарантирует продолжительную непрерывную уборку с превосходным результатом. Щетка легко и быстро снимается для замены или очистки без применения инструментов и контакта с грязью. Для замены изношенной щетки достаточно просто вытянуть ее и одним щелчком зафиксировать новую щетку. Универсальную роликовую щетку можно использовать неоднократно, очищая ее для этого в стиральной машине при температуре до 60 °C.