Универсальная роликовая щетка робота-пылесоса RVF 7
Универсальная роликовая щетка робота-пылесоса RVF 7 для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий. Щетка износостойкая, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Подходит для машинной стирки при температуре до 60 °C.
Универсальная роликовая щетка из высококачественного микроволокна для роботов-пылесосов Kärcher RVF 7 и RVF 7 Comfort обеспечивает бережную влажную уборку любых твердых напольных покрытий, в том числе паркета. Роликовая щетка не оставляет ворсинок, обладает высокой впитывающей способностью и превосходной износостойкостью, поэтому идеально подходит для длительной уборки и обеспечивает чистый результат без полос и разводов. Если щетку необходимо заменить или очистить, это можно очень просто сделать без использования инструментов и без контакта с грязью. Установленная роликовая щетка легко извлекается, а новая без труда устанавливается. Универсальную роликовую щетку можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C, а затем использовать повторно.
Особенности и преимущества
Простота замены щетки
- Роликовую щетку можно легко и быстро заменить, просто вынув ее, не прикладывая усилий и не используя инструментов.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
100 % высококачественное микроволокно
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Вес (кг)
|0,157
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,225
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 55 x 55