Универсальная роликовая щетка из высококачественного микроволокна для роботов-пылесосов Kärcher RVF 7 и RVF 7 Comfort обеспечивает бережную влажную уборку любых твердых напольных покрытий, в том числе паркета. Роликовая щетка не оставляет ворсинок, обладает высокой впитывающей способностью и превосходной износостойкостью, поэтому идеально подходит для длительной уборки и обеспечивает чистый результат без полос и разводов. Если щетку необходимо заменить или очистить, это можно очень просто сделать без использования инструментов и без контакта с грязью. Установленная роликовая щетка легко извлекается, а новая без труда устанавливается. Универсальную роликовую щетку можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C, а затем использовать повторно.