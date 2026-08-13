Универсальная роликовая щетка робота-пылесоса RVF 7

Универсальная роликовая щетка робота-пылесоса RVF 7 для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий. Щетка износостойкая, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Подходит для машинной стирки при температуре до 60 °C.

Универсальная роликовая щетка из высококачественного микроволокна для роботов-пылесосов Kärcher RVF 7 и RVF 7 Comfort обеспечивает бережную влажную уборку любых твердых напольных покрытий, в том числе паркета. Роликовая щетка не оставляет ворсинок, обладает высокой впитывающей способностью и превосходной износостойкостью, поэтому идеально подходит для длительной уборки и обеспечивает чистый результат без полос и разводов. Если щетку необходимо заменить или очистить, это можно очень просто сделать без использования инструментов и без контакта с грязью. Установленная роликовая щетка легко извлекается, а новая без труда устанавливается. Универсальную роликовую щетку можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C, а затем использовать повторно.

Особенности и преимущества
Простота замены щетки
  • Роликовую щетку можно легко и быстро заменить, просто вынув ее, не прикладывая усилий и не используя инструментов.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
100 % высококачественное микроволокно
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Вес (кг) 0,157
Вес (с упаковкой) (кг) 0,225
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 255 x 55 x 55
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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