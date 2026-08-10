Универсальная щетка

Универсальная щетка – эффективное дополнение к портативной мойке, которое позволяет быстро и тщательно очищать самые разнообразные поверхности и предметы от стойкой грязи. Ее можно присоединить непосредственно к пистолету аппарата.

Универсальная щетка прекрасно подходит для быстрого и тщательного удаления и смывания присохших отложений грязи или, например, клейкого налета, образованного на садовой мебели цветочной пыльцой. Воздействие струи воды под напором в сочетании с механической обработкой поверхности щетиной обеспечивает быструю промежуточную уборку с превосходным результатом. Такой щеткой можно также очищать, например, велосипеды и различное туристское снаряжение. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Благодаря эргономичной форме рукоятки с противоскользящей профилированной вставкой щетка удобно лежит в руке и гарантирует работу без переутомления. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Универсальная щетка совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.

Особенности и преимущества
Универсальная щетка: Прочная щетина и эффективная струя воды под давлением
Прочная щетина и эффективная струя воды под давлением
Эффективное и тщательное удаление загрязнений, в т. ч. стойких. Грязь отделяется и сразу смывается потоком воды.
Универсальная щетка: Эргономичная форма с противоскользящей профилированной вставкой
Эргономичная форма с противоскользящей профилированной вставкой
Удобно и надежно лежит в руке, обеспечивая работу без переутомления. Малый вес облегчает работу.
Универсальная щетка: Присоединяется к пистолету
Присоединяется к пистолету
Управление одной рукой для более удобной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,17
Вес (с упаковкой) (кг) 0,275
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 169 x 53 x 21
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Обувь / походные ботинки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Для цветочных горшков.
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