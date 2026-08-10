Универсальная щетка прекрасно подходит для быстрого и тщательного удаления и смывания присохших отложений грязи или, например, клейкого налета, образованного на садовой мебели цветочной пыльцой. Воздействие струи воды под напором в сочетании с механической обработкой поверхности щетиной обеспечивает быструю промежуточную уборку с превосходным результатом. Такой щеткой можно также очищать, например, велосипеды и различное туристское снаряжение. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Благодаря эргономичной форме рукоятки с противоскользящей профилированной вставкой щетка удобно лежит в руке и гарантирует работу без переутомления. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Универсальная щетка совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.