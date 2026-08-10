Универсальная щетка
Универсальная щетка – эффективное дополнение к портативной мойке, которое позволяет быстро и тщательно очищать самые разнообразные поверхности и предметы от стойкой грязи. Ее можно присоединить непосредственно к пистолету аппарата.
Универсальная щетка прекрасно подходит для быстрого и тщательного удаления и смывания присохших отложений грязи или, например, клейкого налета, образованного на садовой мебели цветочной пыльцой. Воздействие струи воды под напором в сочетании с механической обработкой поверхности щетиной обеспечивает быструю промежуточную уборку с превосходным результатом. Такой щеткой можно также очищать, например, велосипеды и различное туристское снаряжение. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Благодаря эргономичной форме рукоятки с противоскользящей профилированной вставкой щетка удобно лежит в руке и гарантирует работу без переутомления. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Универсальная щетка совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.
Особенности и преимущества
Прочная щетина и эффективная струя воды под давлениемЭффективное и тщательное удаление загрязнений, в т. ч. стойких. Грязь отделяется и сразу смывается потоком воды.
Эргономичная форма с противоскользящей профилированной вставкойУдобно и надежно лежит в руке, обеспечивая работу без переутомления. Малый вес облегчает работу.
Присоединяется к пистолетуУправление одной рукой для более удобной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,17
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,275
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|169 x 53 x 21
Области применения
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Обувь / походные ботинки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Тенты / туристское снаряжение
- Для цветочных горшков.