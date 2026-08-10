Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix, 3 шт.

Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix – отличное решение для очистки любых влагостойких напольных покрытий: от чувствительных деревянных до керамической плитки.

Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix состоит из 3 разных салфеток для гигиенической уборки полов при помощи пароочистителя. Деликатная салфетка с пониженной паропроницаемостью оптимально подходит для чистки чувствительных напольных покрытий. Сильноабразивная салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.

Особенности и преимущества
Смесь высококачественных волокон
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
  • Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,125
Вес (с упаковкой) (кг) 0,175
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Каменные полы
  • Твердые полы
  • Кафель
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова