Узкая всасывающая насадка для WV 6

Идеально для окон с переплетом шириной 170 мм: узкая всасывающая насадка для стеклоочистителя WV 6 для узких оконных поверхностей.

Если более крупные всасывающие насадки слишком велики для очистки окон, на помощь приходит узкая всасывающая насадка для WV 6. Благодаря ширине 170 мм насадка эффективно и надежно очищает окна с переплетом или другие оконные поверхности малого размера.

Особенности и преимущества
Длинная силиконовая стяжка
  • Длинная силиконовая стяжка делает оконный пылесос еще более гибким и позволяет выполнять очистку окна по всей длине вплоть до пола за один проход.
Узкая форма
  • Подходит для поверхностей малого размера.
Удобная замена
  • Всасывающие насадки легко заменимы.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,12
Вес (с упаковкой) (кг) 0,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 172 x 98 x 41
Совместимая техника
Области применения
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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