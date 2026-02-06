Входной воздушный фильтр
Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Входной воздушный фильтр, являющийся частью 3-ступенчатой системы фильтрации, включающей также фильтр циклонного типа и выходной фильтр (поролоновый или HEPA 12, в зависимости от модели пылесоса), во время уборки задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи перед его заключительной очисткой выходным фильтром. Рекомендуется регулярная очистка входного воздушного фильтра путем выбивания собирающейся в нем пыли или при помощи предлагаемого Kärcher специального инструмента для очистки фильтра. Фильтр подходит к пылесосам VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Особенности и преимущества
Долгий срок службы
- Простота очистки при помощи инструмента для очистки фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,027
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,056
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 50 x 50
Области применения
- Сухой мусор