Входной воздушный фильтр

Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Входной воздушный фильтр, являющийся частью 3-ступенчатой системы фильтрации, включающей также фильтр циклонного типа и выходной фильтр (поролоновый или HEPA 12, в зависимости от модели пылесоса), во время уборки задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи перед его заключительной очисткой выходным фильтром. Рекомендуется регулярная очистка входного воздушного фильтра путем выбивания собирающейся в нем пыли или при помощи предлагаемого Kärcher специального инструмента для очистки фильтра. Фильтр подходит к пылесосам VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Особенности и преимущества
Долгий срок службы
  • Простота очистки при помощи инструмента для очистки фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Вес (кг) 0,027
Вес (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 130 x 50 x 50
Области применения
  • Сухой мусор
Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

