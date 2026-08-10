VP 180 K7
Особенности и преимущества
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Нанесение моющего средства без струйной трубки непосредственно через пистолет
- Мощная и эффективная очистка
Совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 6 и K 7
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,207
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,259
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|449 x 43 x 43
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|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Транспортные средства
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Фасады небольших домов
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дорожки вокруг дома
- Изгороди
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.