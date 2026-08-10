Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки

Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Версия Стандарт
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 2.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 2.0
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,641
Вес (с упаковкой) (кг) 0,66
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 380 x 90
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Created with AI (artificial intelligence)

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