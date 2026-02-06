Всасывающий шланг SH 3

Всасывающий шланг длиной 3 метра для забора воды из альтернативных источников, таких как бочки и бочки.

Всасывающий шланг подходит для всех устройств класса K 4–K 7 и позволяет забирать воду из альтернативных источников, таких как бочки и бочки.

Особенности и преимущества
Легкость всасывания
  • Быстрое всасывание воды; для использования с аппаратами высокого давления
Удобно
  • Возможно использование альтернативных источников воды для сохранения природных ресурсов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,442
Вес (с упаковкой) (кг) 0,51
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 60

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
