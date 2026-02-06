Вторая рукоятка для SE
Эргономичная дополнительная рукоятка – оптимальное дополнение к моющему пылесосу Kärcher SE при чистке ковров больших размеров.
Эргономичная дополнительная рукоятка значительно облегчает чистку моющими пылесосами Kärcher ковровых покрытий больших размеров. Она легко прикрепляется к удлинительной трубке с подводкой воды и позволяет намного легче и точнее перемещать моющую насадку для пола, управляя ею двумя руками. Рукоятка подходит как для правшей, так и для левшей и совместима со всеми моющим пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Эргономичная рукоятка, подходящая для правшей и левшейУдобство работы благодаря управлению обеими руками.
Возможность регулировки рукоятки по высотеПоложение рукоятки подгоняется под комплекцию пользователя.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,083
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,136
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|121 x 66 x 127