Заросшие сорняками садовые дорожки и площадки из брусчатки портят вид и создают впечатление запущенности, поэтому важно найти способ быстро и легко избавиться от нежелательной растительности. Идеальным решением станут удалители сорняков Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55. Они обеспечивают эффективность благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и инновационному нейлоновому щеточному ремню, который бережно очищает поверхность, не повреждая ее. Износ щеточного ремня не станет проблемой, ведь его можно заменить быстро и без использования инструментов. После этого вы сразу сможете продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками, работая в удобной вертикальной позе и достигая безупречного результата.