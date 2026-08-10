Запасной нейлоновый щеточный ремень для WRE

Запасной нейлоновый щеточный ремень подходит к предлагаемым Kärcher эргономичным удалителям сорняков WRE 18-55 и WRE 4 Battery.

Заросшие сорняками садовые дорожки и площадки из брусчатки портят вид и создают впечатление запущенности, поэтому важно найти способ быстро и легко избавиться от нежелательной растительности. Идеальным решением станут удалители сорняков Kärcher WRE 4 Battery и WRE 18-55. Они обеспечивают эффективность благодаря мощному электродвигателю, высокой частоте вращения щеточной головки и инновационному нейлоновому щеточному ремню, который бережно очищает поверхность, не повреждая ее. Износ щеточного ремня не станет проблемой, ведь его можно заменить быстро и без использования инструментов. После этого вы сразу сможете продолжить борьбу с сухим мхом и сорняками, работая в удобной вертикальной позе и достигая безупречного результата.

Особенности и преимущества
Высокоэффективная нейлоновая щетина
Замена щетки без применения инструментов
  • Для легкой замены изношенных щетинок
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,046
Количество (шт.) 3
Вес (с упаковкой) (кг) 0,212
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 315 x 75 x 18
Совместимая техника
Области применения
  • Мох
  • Сорняки
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Created with AI (artificial intelligence)

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