Запасной пистолет "Good"

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Высококачественный пистолет, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect.

Особенности и преимущества
Пистолет на замену к мойкам высокого давления Керхер cерий K2 - K7
  • Легкая замена пистолета высокого давления
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование моющего средства при струе низкого давления
  • Легкое применение чистящего средства
  • Мощная и эффективная очистка
Предохранитель
  • Пистолет с предохранителем
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,319
Вес (с упаковкой) (кг) 0,387
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 422 x 40 x 181
