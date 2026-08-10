Защитный брызговик для минимоек высокого давления
Прозрачный брызговик, используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).
Идеально подходит для чистки угловых и краевых участков: брызговик для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7. Эффективно защищает пользователя и окружающие предметы от разбрызгиваемой при работе минимойки воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Особенности и преимущества
Брызговик
- Надежно защищает пользователя и окружающую среду от брызг воды.
Прозрачный материал
- Улучшенное управление при уборке.
Две скобы
- Гарантирует простое соединение брызговика и пистолета-распылителя.
Можно сложить в четыре этапа
- Можно легко хранить в коробке с принадлежностями.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,081
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,093
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|136 x 100 x 100
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Прогулочные коляски / детские машины
- Тенты / туристское снаряжение
- Обувь / походные ботинки
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Москитная сетка