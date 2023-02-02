Аккумуляторные пылесосы сухой и влажной уборки

НИЧЕГО НЕ ОСТАНОВИТ ВАШЕМУ ВАУ.

Абсолютно никаких кабелей для абсолютной свободы. Ваш WD 3-18 больше не знает ограничений. Так почему вы должны? Выполняйте желания своего сердца по всему дому и вдали от него благодаря технологии реального времени, которая всегда позволяет вам узнать, сколько заряда батареи и времени у вас осталось. И как мы вас уже приучили – мокрое или сухое, грубое или тонкое, внутри или снаружи – просто не имеет значения. Непревзойденная мощность всасывания аккумуляторов WD Battery и эффективное удаление грязи без остатка со всех поверхностей пола всегда вызывают восхищение.