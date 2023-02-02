Аккумуляторные пылесосы сухой и влажной уборки
Безграничная свобода — в садовом сарае, в машине или на террасе: универсальный многоцелевой пылесос на аккумуляторе 18 В/36 В борется с любым типом грязи. Будь то влажная или сухая грязь, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power означает, что устройства готовы к использованию в любое время, даже если поблизости нет розетки. А для еще большей гибкости аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В или 36 В.
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НИЧЕГО НЕ ОСТАНОВИТ ВАШЕМУ ВАУ.
Абсолютно никаких кабелей для абсолютной свободы. Ваш WD 3-18 больше не знает ограничений. Так почему вы должны? Выполняйте желания своего сердца по всему дому и вдали от него благодаря технологии реального времени, которая всегда позволяет вам узнать, сколько заряда батареи и времени у вас осталось. И как мы вас уже приучили – мокрое или сухое, грубое или тонкое, внутри или снаружи – просто не имеет значения. Непревзойденная мощность всасывания аккумуляторов WD Battery и эффективное удаление грязи без остатка со всех поверхностей пола всегда вызывают восхищение.
Функции
Особенности
Максимальная свобода передвижения и немедленная готовность к использованию
Нужно почистить автомобиль пылесосом, если рядом нет розетки? Бутылка с водой упала на пол? Это не проблема благодаря аккумуляторным устройствам WD: беспроводной пылесос для влажной уборки и пылесос для сухой уборки в одном устройстве.