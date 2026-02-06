Электрошвабра FC 7 Cordless Plus Stone

Свежевымытые полы без предварительной уборки пылесосом: поломоечная машина FC 7 Cordless Stone удаляет все виды повседневных сухих и влажных загрязнений за один проход.

Больше не нужно пылесосить перед влажной уборкой! Благодаря технологии 4 роликов с противовращением наш полотер FC 7 Cordless Stone быстро и без усилий удаляет повседневные сухие и влажные загрязнения со всех твердых полов. А с помощью переключаемой функции Boost его можно использовать даже для очень стойких загрязнений и прямо у края. Он также может собирать волосы благодаря фильтру для волос. Это позволяет сэкономить до 50% времени по сравнению с обычными методами уборки и получить примерно на 20% лучшие результаты по сравнению с обычной шваброй*. Благодаря 45-минутному времени работы мощный аккумулятор может очистить до 175 м² устойчивых твердых полов и щелей. Объем воды и скорость вращения автоматически увлажняемых роликов можно регулировать на двух уровнях очистки в соответствии с типом пола, и нет необходимости таскать ведра благодаря отдельным бакам для чистой и грязной воды.

Особенности и преимущества
«2-в-1»: удаляет повседневные загрязнения за один прием
  • Экономия времени 50 %**: технология Duo!Move с двумя парами роликовых щеток, вращающихся в противоположных направлениях, позволяет проводить тщательную влажную уборку без утомительной предварительной очистки пылесосом.
  • Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
  • Очистка вплотную к краям.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
  • Система с 2 баками с Hygienic!Spin+: постоянное увлажнение роликовых щеток из бака для чистой воды, в то время как в бак для грязной воды собирается грязь. Обеспечивает удаление до 99,9 % бактерий***.
  • Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
Раскладывается на 180°, легко маневрирует и устойчива в вертикальном положении
  • Легкая уборка вокруг предметов и под мебелью благодаря гибкому поворотному шарниру и конструкции 180° Pass!Under.
  • Две пары роликовых щеток Duo!Move, вращающихся в противоположных направлениях, обеспечивают мягкое и легкое скольжение по полу.
  • Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
Очень низкий уровень шума
  • Уровень шума всего 59 дБ
Два режима уборки и дополнительная функция Boost
  • Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
  • Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
  • Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.
До 45 минут работы благодаря мощному литий-ионному аккумулятору
  • Максимальная свобода передвижений благодаря независимости от электросети.
  • 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее состояние заряда аккумулятора.
Простая очистка аппарата с помощью функции System!Clean
  • Функция самоочистки System!Clean для быстрой промывки шлангов и роликовых щеток при 400 оборотах щеток в минуту.
  • Легкая очистка фильтра для волос при помощи прилагаемой щетки.
  • Опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью и возможность его очистки в посудомоечной машине.
Интеллектуальная система контроля уровня заполнения бачка
  • Визуальный и акустический сигнал при опустошении емкости с чистой водой и заполнении емкости с грязной водой.
  • Защита от переполнения: автоматическое отключение при переполнении бачка для грязной воды.
Базовая станция с функцией очистки
  • Более высокое положение устройства на парковочной станции для простого снятия и сушки роликов.
  • Практичное хранение аксессуаров на станции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) прим. 175
Объем бака для чистой воды (мл) 400
Объем бака для грязной воды (мл) 200
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 300
Время высыхания очищенного пола (мин) прим. 2
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Напряжение аккумулятора (В) 25
Емкость аккумулятора (Ач) 2,85
Время работы аккумулятора (мин) прим. 45
Время зарядки аккумулятора (ч) 4
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,3
Вес (с упаковкой) (кг) 9
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков. /
** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
*** При очистке поверхности уничтожается до 99,9 % всех бытовых бактерий на гладких твердых поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). Согласно 4-полевому тесту (на основе DIN EN 16615:2015-06).

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 4 шт.
  • Роликовая щетка для каменных полов: 4 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Средство для уборки каменных полов RM 537, 30 мл
  • Очищающая парковочная станция
  • Зарядное устройство
  • Щетки

Оснащение

  • Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать
  • Система 2 резервуаров
  • Режим самоочистки
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
Принадлежности
Чистящее средство
