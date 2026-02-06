Больше не нужно пылесосить перед влажной уборкой! Благодаря технологии 4 роликов с противовращением наш полотер FC 7 Cordless Stone быстро и без усилий удаляет повседневные сухие и влажные загрязнения со всех твердых полов. А с помощью переключаемой функции Boost его можно использовать даже для очень стойких загрязнений и прямо у края. Он также может собирать волосы благодаря фильтру для волос. Это позволяет сэкономить до 50% времени по сравнению с обычными методами уборки и получить примерно на 20% лучшие результаты по сравнению с обычной шваброй*. Благодаря 45-минутному времени работы мощный аккумулятор может очистить до 175 м² устойчивых твердых полов и щелей. Объем воды и скорость вращения автоматически увлажняемых роликов можно регулировать на двух уровнях очистки в соответствии с типом пола, и нет необходимости таскать ведра благодаря отдельным бакам для чистой и грязной воды.