Набор фильтров для FCV 4

Надежная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure для ручного моющего пылесоса Kärcher FCV 4 состоит из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра.

Многоступенчатая система фильтрации Duo!Pure, состоящая из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра, надежно защищает аппарат для уборки пола FCV 4 от влаги и обеспечивает эффективную фильтрацию. Благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру надежно улавливаются даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы. В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.

Особенности и преимущества
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
  • Надежная фильтрация с помощью плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра
Быстро и легко заменяется
Безопасный и долговечный
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,053
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 60 x 70 x 30
Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
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Created with AI (artificial intelligence)

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