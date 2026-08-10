Роликовая щетка для KFL 1, FCV 2, FCV 3

Универсальная роликовая щетка для бережной уборки любых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, хорошо впитывающая влагу и не оставляющая на полу ворсинок. Подходит к аппаратам KFL 1, FCV 2 и FCV 3.

Для эффективной очистки: универсальная роликовая щетка для аппаратов Kärcher KFL 1, FCV 2 и FCV 3 обеспечивает бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок.

Особенности и преимущества
100 % высококачественное микроволокно
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Тщательная очистка
  • Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
  • В комбинации с системой с 2 баками, используемой в аппаратах Kärcher для уборки пола, с него надежно удаляется до 99 % бактерий (подтверждено лабораторными испытаниями).
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,286
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 247 x 132 x 60
Области применения
  • Твердые полы
  • Лакированный паркет
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Created with AI (artificial intelligence)

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