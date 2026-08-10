Универсальная роликовая щетка для FCV 4
Универсальная роликовая щетка для бережной уборки любых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу и может стираться при 60 °C. Подходит к аппарату для уборки пола FCV 4.
Для эффективной очистки: универсальная роликовая щетка для аппарата Kärcher FCV 4 обеспечивает бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Щетка отличается также экологичностью: она допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным микроволокном
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Тщательная очистка
- Санитарно-гигиенические нормы в различных областях применения (санитарные, кухня, фитинги и т.д.)
- В комбинации с системой с 2 баками, используемой в аппаратах Kärcher для уборки пола, с него надежно удаляется до 99 % бактерий (подтверждено лабораторными испытаниями).
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,198
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,256
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 57 x 57
Области применения
- Твердые полы
- Лакированный паркет