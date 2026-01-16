HT 3.420 Kit 1/2” Тележка со шлангом 20м
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м ½" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Готов к использованию
Удобная ручка для вращения катушки
- Удобное разматывание и сматывание шланга
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Большие колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Функция сматывания
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 20 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,32
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 450 x 700
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео