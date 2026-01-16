Катушка для шланга CR 5.220 AUTOMATIC
Особенности и преимущества
Автоматическое сматывание шланга
Готов к использованию
Вращающийся
Тормоз для шланга
Спецификации
Технические характеристики
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|8,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,63
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|487 x 285 x 402
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив сада