Катушка для шланга CR 5.220 AUTOMATIC

Особенности и преимущества
Автоматическое сматывание шланга
Готов к использованию
Вращающийся
Тормоз для шланга
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 8,7
Вес (с упаковкой) (кг) 10,63
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 487 x 285 x 402

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
