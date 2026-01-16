Катушка для шланга HR 7.320 Kit 1/2"

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м ½" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 5,47
Вес (с упаковкой) (кг) 7,33
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 460 x 510

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1  
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
