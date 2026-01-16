Катушка для шланга HR 7.320 Kit 1/2"
Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 20м ½" PrimoFlex
3 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Давление разрыва (бар)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,47
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,33
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 460 x 510
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Scope of supply
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная