Компактная поливочная станция: катушка со шлангом 5/8" Premium HR 7.315, поставляемая в смонтированном состоянии и с комплектом принадлежностей, допускает как мобильное, так и стационарное применение и прекрасно подходит для полива садовых участков небольших или средних размеров. Она позволяет аккуратно хранить все необходимое для полива в одном месте. Комплект поставки включает съемную катушку с держателем для принадлежностей, вместительный ящик для перчаток, секаторов, совков и т. п., который может закрепляться на стене, 15-метровый шланг 5/8" PrimoFlex®, распылитель, 3 стандартных коннектора, 1 стандартный коннектор с функцией Aqua Stop и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Предусмотрена также возможность фиксации распылителя с удлиняющей трубкой.