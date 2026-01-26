Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8''

Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.

Компактная поливочная станция: катушка со шлангом 5/8" Premium HR 7.315, поставляемая в смонтированном состоянии и с комплектом принадлежностей, допускает как мобильное, так и стационарное применение и прекрасно подходит для полива садовых участков небольших или средних размеров. Она позволяет аккуратно хранить все необходимое для полива в одном месте. Комплект поставки включает съемную катушку с держателем для принадлежностей, вместительный ящик для перчаток, секаторов, совков и т. п., который может закрепляться на стене, 15-метровый шланг 5/8" PrimoFlex®, распылитель, 3 стандартных коннектора, 1 стандартный коннектор с функцией Aqua Stop и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Предусмотрена также возможность фиксации распылителя с удлиняющей трубкой.

Особенности и преимущества
1 х коннектор для шланга с Аква Стоп
Шланг 5/8" PrimoFlex® (15 м)
3 коннектора для шланга
Съемный барабан для шланга (2 в 1)
Возможность хранения насадок и распылителей
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйные трубки и распылители)
Адаптер к крану G3/4 и переходник G1/2
Просторный ящик для хранения садовых перчаток, ножниц, лопат и т.д.
Вместимость: 30 м шланга 1/2 ", 20 м шланга 5/8", или 12 м шланга 3/4 "
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 5,42
Вес (с упаковкой) (кг) 6,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 460 x 510

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
